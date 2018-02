Corpo é achado em lixão da zona norte O corpo de uma mulher foi encontrado, na tarde de ontem, na altura do n.º 1.320 da Rua General Penha Brasil, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o cadáver estava dentro de um saco plástico e foi achado por um morador, por volta das 14 horas. Informações preliminares indicaram que a pessoa remexia o lixo no local - uma conhecida área de descarte, perto da entrada de uma favela -, quando encontrou o corpo.