Corpo é achado dentro de banheiro do Eldorado

O corpo do homem, com marcas de disparos de armas de fogo, ainda não havia sido identificado, até a noite. Agentes do 23.º Batalhão da PM e policiais civis do 15.º DP atenderam o caso. A Assessoria de Imprensa e a Polícia Militar descartam a possibilidade de o corpo ser de algum funcionário do shopping.

As autoridades não acreditam que a morte no banheiro tenha ocorrido à noite. Segundo a assessoria do centro de compras, as câmeras de segurança que filmam a entrada e a saída do local não registraram movimentações suspeitas na tarde e na noite do domingo, até o fechamento, às 22h, dentro do horário normal de funcionamento. As imagens estão com a polícia.

O shopping começa a funcionar para o público às 10h. Mas há uma unidade do supermercado Carrefour dentro do centro comercial que abre as portas às 8h. Para chegar ao mercado, localizado no primeiro subsolo, os clientes podem estacionar no segundo subsolo, andar em que o corpo foi encontrado. Nessa área estão uma praça de alimentação, uma academia, lojas e estacionamento.

Todas as lojas do Shopping Center Eldorado abriram normalmente ontem. Só a região dos banheiros, masculino e feminino, ficou interditada pela manhã.

Outro caso. Há dois meses, um homem de 63 anos morreu dentro de uma sala de cinema do Eldorado. O caso aconteceu durante a exibição do filme Sombras da Noite, do diretor Tim Burton. De acordo com a administração do shopping, o homem foi achado imóvel por funcionários do cinema. Médicos ainda tentaram reanimar a vítima com um desfibrilador, sem resultado.