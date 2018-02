Corpo do filho de Alckmin é enterrado no interior de São Paulo

Texto atualizado às 19h15 de 03/04/15.

Após ser velado no Hospital Israelita Albert Einstein, o corpo do filho mais novo do governador Geraldo Alckmin (PSDB), Thomaz Rodrigues Alckmin, de 31 anos, foi levado para a cidade de Pindamonhangaba para ser enterrado. Thomaz morreu na queda de um helicóptero, na tarde dessa quinta-feira, 2, na Grande São Paulo.

O sepultamento atrasou porque a família esperava pela chegada da filha mais velha de Thomaz, Isabella, de 10 anos, que vive na Noruega com a mãe.

Velório. Durante essa sexta, diversas autoridades e amigos da família compareceram ao velório para prestar condolências. A presidente Dilma Rousseff (PT) foi acompanhada dos ministros da Fazenda, Joaquim Levy, da Justiça, José Eduardo Cardozo (PT), e da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva (PT). Dilma veio a São Paulo de Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e desembarcou na Base Aérea de Congonhas, na zona sul da capital. A comitiva chegou ao hospital de carro, por uma conexão direta com o Palácio dos Bandeirantes.

O senador José Serra (PSDB) chegou ao hospital onde o corpo era velado pouco antes do meio dia. Ele acompanhou algumas das orações e saiu vinte minutos depois. O secretário municipal de Direitos Humanos, Eduardo Suplicy (PT), também esteve presente na cerimônia e lamentou a perda. "Todos nós, paulistas e brasileiros, estamos sentindo essa perda", afirmou. "Eu que tenho três filhos, fiquei pensando como seria perder um dos meus filhos queridos", acrescentou o ex-senador.

O músico Ronnie Von, amigo da família Alckmin, também esteve no velório. Segundo ele, que é aviador, a pane que pode ter causado a queda do helicóptero em Carapicuíba, na Grande São Paulo, "não existe". Comovido, ele disse estar "com muita pena da família". "É uma dor insuportável. Geraldo e Lu são muito religiosos, e na Sexta Feira Santa ninguém merece uma dor como essa."

Também compareceram ao velório o vice-presidente, Michel Temer (PMDB), o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), o vice-governador de SP, Márcio França, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, o ex-deputado federal, Walter Feldman, os secretários estaduais de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, da Casa Militar, José Roberto Oliveira, e da Saúde, David Uip, o deputado estadual Carlos Alberto Bezerra Jr (PSDB), o empresário João Dória, o ex-governador Cláudio Lembo (PSD), o deputado federal Celso Russomano (PRB), entre outros.

Foi o governador Geraldo Alckmin quem fez o reconhecimento do corpo de Thomaz. O Instituto Médico Legal (IML) liberou o corpo para os familiares por volta da 1h15 desta madrugada. O governador ainda foi para o hospital e recebeu o caixão de Thomaz. A primeira-dama do Estado, Lu Alckmin chegou depois.

Acidente. Além de Thomaz, estavam no aparelho o piloto e três mecânicos. Ninguém sobreviveu. O acidente ocorreu às 17h10, em um condomínio do município de Carapicuíba, na altura do km 26 da Rodovia Castelo Branco. A aeronave chegou a atingir duas casas – uma pronta, outra em construção –, mas ninguém em solo ficou ferido.

O helicóptero pertencia à Seripatri Participações, empresa de investimentos de José Seripieri Jr., fundador da Qualicorp, que administra planos de saúde coletivos. Morreram ainda no local o piloto Carlos Haroldo Isquerdo Gonçalves, de 53 anos, e o mecânico Paulo Henrique Moraes, de 42, ambos da Seripatri, além de Erick Martinho, de 36, e Leandro Souza, de 34, mecânicos da Helipark, empresa de manutenção.

O acidente ocorreu durante um voo de teste, após o helicóptero passar pela manutenção preventiva – a Helipark mantém uma oficina localizada muito próximo do condomínio onde ocorreu a queda. A Aeronáutica já iniciou as investigações. Segundo testemunhas, havia faíscas no aparelho, quando ocorreu o acidente.

Formado em Administração de Empresas, Thomaz tinha 31 anos e era piloto de helicóptero. Não estava claro ontem qual era a posição de Thomaz na aeronave. A assessoria da empresa informou que não há espaço para copiloto na cabine de comando. A Seripatri também divulgou nota na qual afirmou que o piloto tinha “30 anos de experiência” de voo.

O helicóptero. Modelo Eurocopter, ECC 155B1, prefixo PPLLS – apresentava cerca de 4 anos de uso, 600 horas de voo e estava com “documentação e manutenção rigorosamente em ordem”. Na nota, a Seripatri afirmou ainda que “neste momento de luto e enorme tristeza para todos (...) está prestando toda a assistência necessária aos familiares das vítimas, bem como já destacou profissionais para acompanhar com as autoridades as investigações do acidente”.

Em nota oficial, o governo do Estado de São Paulo lamentou o acidente e prestou solidariedade às vítimas. “Sob o impacto dessa tragédia, a família Alckmin, inconsolável, agradece as manifestações de pesar e carinho e busca conforto na fé que sempre a alimentou.”

A presidente da República, Dilma Rousseff, lamentou o acidente. “Com muito pesar e tristeza, apresento ao governador Geraldo Alckmin e a sua mulher, Maria Lúcia Alckmin, meus sinceros e profundos pêsames pela morte de seu filho Thomaz Alckmin, que estava entre as vítimas do trágico acidente de helicóptero, ocorrido em São Paulo. Presto, neste momento de dor e consternação, minha solidariedade e sentidos pêsames aos pais, familiares e amigos das vítimas.”

RICARDO CHAPOLA, RAFAEL ITALIANI, EDISON VEIGA, JERUSA RODRIGUES, JULIANA RAVELLI, RAFAEL MORAES MOURA, MARILIA MARSCIULO E VICTOR VIEIRA.

Nota da presidente Dilma:

Dilma Rousseff

Presidenta da República Federativa do Brasil"

Nota do governo de São Paulo:

"O governo de São Paulo informa com imenso pesar que Thomaz Rodrigues Alckmin, o caçula dos três filhos do governador Geraldo Alckmin e dona Lu Alckmin, é uma das cinco vítimas da queda do helicóptero EC-155 ocorrida na Grande São Paulo na tarde desta quinta-feira. Thomaz tinha 31 anos e era piloto profissional de aeronave. Ele deixa esposa, Tais, duas filhas, Isabela e Júlia, e os irmãos Sophia e Geraldo Alckmin Neto. Sob impacto desta tragédia, a família Alckmin, inconsolável, agradece as manifestações de pesar e carinho e busca conforto na fé que sempre a alimentou. Seus pensamentos e preces se estendem às famílias das outras vítimas. Informações sobre velório e enterro serão divulgadas oportunamente tão logo sejam definidas."

Nota da empresa Seripatri:

"A Seripatri, com pesar, informa que foram cinco as vítimas do acidente com o helicóptero da empresa, ocorrido na tarde desta quinta-feira, na Grande São Paulo. Além do piloto Carlos Haroldo Isquerdo Gonçalves, 53, com mais de 30 anos de experiência, e do mecânico Paulo Henrique Moraes, 42, ambos funcionários da Seripatri, estava também Thomaz Alckmin, filho do governador Geraldo Ackmin (SP). Havia ainda outros dois ocupantes: Erick Martinho, 36, e Leandro Souza, 34, mecânicos da Helipark, empresa de manutenção. O acidente ocorreu durante voo de teste, após a aeronave passar por manutenção preventiva. O helicóptero, da marca Eurocopter, modelo EC 155, prefixo PPLLS, tinha cerca de quatro anos de uso, com aproximadamente 600 horas de voo e estava com sua documentação e manutenção rigorosamente em ordem. Neste momento de luto e enorme tristeza para todos, a Seripatri presta suas condolências a todas as famílias das vítimas."

Nota do senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB

"É com profundo pesar que recebemos a confirmação da morte de Thomaz Alckmin, filho do governador Geraldo Alckmin e de dona Lu Alckmin. Uma perda irreparável para a família e também para nós, amigos.

Em nome do PSDB manifesto a solidariedade de lideranças e militantes de todo o país ao companheiro, à sua esposa e filhos neste momento de grande dor, assim como nosso pesar pelas quatro outras vitimas do acidente."

Senador Aécio Neves

Presidente Nacional do PSDB