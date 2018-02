Corpo desaparece de cemitério no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Uma mulher foi chamada para a exumação do corpo do pai no Cemitério do Cambará, em São Roque, no interior de São Paulo, mas descobriu que o caixão havia desaparecido.

Ela e o marido acompanhariam a transferência da ossada do corpo para uma gaveta de concreto, na última sexta-feira. O coveiro deu continuidade a escavação e, no dia seguinte, os familiares voltaram ao cemitério na esperança de localizar a ossada de Adolpho Severiano Leite, morto em 2007 aos 76 anos, mas isso não aconteceu.

A família registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia da cidade, na segunda-feira. O caso será investigado. Ninguém da prefeitura foi encontrado para comentar o caso.