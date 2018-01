Corpo de mulher morta em explosão é velado em Santo André

O corpo de Ana Maria de Oliveira Martins, de 58 anos, é velado desde a noite de quinta-feira, 24, na Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, na Rua Manuel Vaz, Vila Alzira, em Santo André, no ABC paulista. Ana Maria morreu na explosão de uma loja de fogos de artifício. Ela era empregada da família de Sandro Luiz Castellani, dono do local. A explosão também matou o primo de Sandro, Denian Castellani, de 41 anos, e deixou outras 12 pessoas feridas. Ana Maria será enterrada às 11 horas desta sexta-feira, 25, no Cemitério da Vila Curuçá, em Santo André, localizado na Rua Coreia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Velório na Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil; enterro será às 11h. Foto: Werther Santana/AE

Veja também:

Duas pessoas morreram e 12 sofreram ferimentos leves na explosão, que destruiu um quarteirão na Vila Pires. A explosão aconteceu às 12h32, e provocou um tremor que pôde ser sentido num raio de 1,5 km. Cem pessoas ficaram desalojadas. Os bombeiros encerraram a procura por vítimas às 20h30.

Quatro residências foram destruídas e outras 30 tiveram vidros quebrados, portas arrancadas e rachaduras. A Defesa Civil bloqueou o acesso à rua, que ficou coberta de lama, por causa da chuva que caiu à tarde.

Texto ampliado às 11h15 para acréscimo de informações.