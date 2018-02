Corpo de mulher é encontrado em mala em SP

O corpo de uma mulher foi encontrado esquartejado em um córrego, na Rua Marmeleira da Índia, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Militar, uma parte do corpo estava em uma mala e outra, enrolada em um cobertor, também no córrego. A polícia chegou ao corpo após uma denúncia anônima. A vítima apresentava marca de um tiro na orelha e um braço estava quebrado, com sinais de espancamento.

A ocorrência foi registrada no 47.º Distrito Policial