Corpo de mulher é encontrado dentro de mala no Limão

SÃO PAULO - O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma bolsa de nylon na Rua Leonel Furtado, no bairro do Limão, zona norte da capital, na manhã deste domingo, 5. Até as 19h, a polícia não tinha informações sobre a identidade da vítima.

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar até o local por volta das 9h. A mala estava na calçada e chamou a atenção de moradores porque tinha manchas de sangue. Ao abrirem a bolsa, os policiais notaram que havia um corpo lá dentro. O local foi isolado para permitir o trabalho dos peritos.