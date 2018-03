Corpo de morador de rua é incendiado no interior

A polícia investiga o assassinato do morador de rua Jorge Afonso Rafael, de 49 anos, em Jacupiranga, no interior de São Paulo. O corpo estava pegando fogo quando foi encontrado por um policial militar por volta das 18h de sábado, 27. Há indícios de que a morte teria acontecido por uma paulada na cabeça, mas um laudo do Instituto Médico Legal ainda é aguardado.

O cadáver foi encontrado quando o policial atendia a um chamado por causa de um foco de incêndio num terreno baldio nos fundos do Mercado Magnânimo, no Bairro de Vila Elias. Ele estava coberto de gravetos utilizados para acender as chamas que foram apagadas com um extintor. A polícia já entrou em contato com a mãe do morador de rua, que deverá fazer o reconhecimento da vítima. O caso foi encaminhado para o segundo Distrito Policial da cidade.