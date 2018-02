Corpo de modelo segue na China por burocracia O corpo da modelo brasileira Camila Bezerra Veras, de 22 anos, achada morta na China após voltar de uma festa de réveillon e cair do 13.º andar do prédio onde vivia, não tem mais data para chegar ao País - a previsão anterior era de chegar a Fortaleza na sexta-feira. A advogada da família acusa a burocracia chinesa, já que a polícia ainda apura as causas da morte.