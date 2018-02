Corpo de modelo morta na China chega hoje Após 44 dias de espera, o corpo da modelo brasileira Camila Veras Bezerra chega hoje à noite a Fortaleza. Ela morreu aos 22 anos na madrugada de 1.º de janeiro ao cair da janela do apartamento onde morava em Cantão, na China. Camila trabalhava no país. As autoridades chinesas exigiram vários documentos para liberar o corpo. O governo do Ceará pagou R$ 55.216,00 pelo traslado. O enterro deve acontecer amanhã. A família não aceita a versão de suicídio e suspeita que Camila tenha sido empurrada.