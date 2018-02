Corpo de modelo brasileira morta após cair do 13º andar na China chega ao País O corpo da modelo cearense Camila Bezerra, de 22 anos, encontrada morta em Guangzhou, no sudeste a China, na entrada de 2013, chega a Fortaleza hoje. Camila foi encontrada na área de lazer de um condomínio onde morava. Segundo a polícia chinesa, a modelo teria caído da janela do banheiro do apartamento, no 13º andar. Amigos disseram que Camila foi achada por uma das seis brasileiras que dividiam apartamento com ela. Camila havia saído para comemorar a entrada de 2013, teria brigado com o namorado e voltado às cinco da madrugada, quando aconteceu a tragédia. Ela estava na China havia seis meses trabalhando como modelo. A família não acredita que ela tenha se suicidado.