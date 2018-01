Corpo de microempresária desaparecida há 3 meses é achado

O corpo de uma microempresária de 55 anos sequestrada no último dia 18 de dezembro foi encontrado pela polícia nesta segunda-feira, 23, enterrado no quintal de uma casa na Rua dos Pinheiros, no bairro Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Os policiais da Divisão Antissequestro (DAS) chegaram ao local depois de prenderem Gerson Conceição dos Santos, acusado de participar do crime.

Cecília Kioko Yokohama foi sequestrada quando deixava a retífica da qual é dona, na Rua Manuel de Castilho, no Itaim Paulista, por um grupo de três a cinco pessoas no dia 18 de dezembro. No dia 31 do mesmo mês, a família da vítima pagou o resgate, mas ela não foi libertada. Cecília teria sido morta no dia do pagamento, por estrangulamento. Depois do assassinato, ela foi enterrada nua em um corredor no quintal da casa, alugada por R$ 150 mensais. Depois de enterrarem o corpo, os sequestradores cimentaram o local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A casa foi abandonada pelos bandidos depois do crime. Os policiais da DAS passaram a investigar o caso e encontraram Santos na tarde de segunda-feira, 23, na região do local do sequestro. Ele estava acompanhado por outras duas pessoas, em um carro quebrado. Santos foi levado à delegacia onde, conforme a polícia, confessou o crime e indicou o local onde o corpo estava enterrado. A DAS não divulgou outros detalhes sobre a investigação.

Depois de chegarem ao local, os policiais da DAS acionaram os bombeiros, que desenterraram o corpo. Ele foi levado do local pouco mais de 3 horas desta terça-feira, 24, pelo Instituto Médico Legal (IML). A microempresária era viúva e mãe de três filhos.