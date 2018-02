Corpo de menina vítima de bala perdida é enterrado

SÃO PAULO - O corpo da menina de 10 anos morta por uma bala perdida na noite de domingo, 4, foi enterrado no início da manhã desta terça-feira, 6, no Cemitério da Quarta Parada, na zona leste da capital paulista. A cerimônia terminou por volta das 8h e reuniu cerca de 100 familiares e amigos próximos, de acordo com funcionários do cemitério.

Amanda Fernão Martinho morreu ao ser atingida por um disparo feito por um bombeiro que reagiu a um assalto, iniciando uma troca de tiros com dois bandidos. A garota, que estava em um carro próximo ao tiroteio com os pais e uma irmã, na Rua das Juntas Provisórias, no Ipiranga, zona sul de São Paulo, foi atingida na cabeça. Os pais de Amanda chegaram a socorrê-la até o Hospital do Ipiranga, mas ela não resistiu ao ferimento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O bombeiro Eder Nascimento dos Santos contou à polícia que dois homens em uma moto tentaram roubar um carro parado no trânsito à sua frente, mas o motorista conseguiu fugir acelerando o veículo. Um dos bandidos, então, foi até o carro de Santos e anunciou o assalto.

Segundo o bombeiro, os assaltantes atiraram em sua direção primeiro. Ele reagiu e um dos bandidos, de 16 anos, foi baleado e morreu. O comparsa tentou fugir, mas foi detido por policiais militares de folga que passavam pelo local.

Outro disparo acertou o motociclista Emerson Borges dos Santos, segurança que passava de moto. Ele foi baleado nas costas, mas não corre risco de morte.