Corpo de menina é encontrado em represa de Itirapina-SP

Presidente Prudente - O corpo da menina Luiza Martins Figueiredo, de nove anos, foi encontrado por volta das 7h30 desta segunda-feira, 23, na Represa do Broa, em Itirapina, no interior paulista. Moradores viram o corpo boiando e avisaram os bombeiros de São Carlos, que, com a ajuda da Marinha, fizeram buscas no local desde sábado, quando a garota caiu na água e se afogou. O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Rio Claro. Em seguida, será trasladado para São Paulo, onde Luiza morava com os pais.

Ela estava hospedada com a família em um resort e, no fim da tarde de sábado, desapareceu nas águas da represa após cair da lancha do pai. Segundo a Polícia Militar, a criança passou para a lancha de um tio. A menina inalou monóxido de carbono do motor, desmaiou e caiu na represa, de acordo com a PM.

A família não quer comentar a tragédia, e apresentou outra versão: a menor estava pendurada em outra embarcação e caiu. "A família deu ordens à polícia para não dar informações, e isso se justifica porque todos estão abalados", resume Saint Clair Soares, de 22 anos, soldado da PM de Itirapina.

Ao todo, seis bombeiros e três homens da Marinha participaram das buscas. A Marinha vai abrir inquérito para investigar o caso.