Corpo de homem que caiu da ponte é achado O corpo do pedreiro Joselito Afonso, de 41 anos, que caiu da Ponte Rio-Niterói após acidente no domingo, foi encontrado ontem, próximo à Ilha Fiscal. O pedreiro trafegava rumo a Niterói com a namorada e o filho dela, quando o carro teve problema mecânico. Joselito parou na faixa mais à direita, sinalizou com o triângulo e abriu o capô, mas ainda assim um caminhão bateu no veículo. Com o impacto, o pedreiro foi arremessado ao mar e caiu de uma altura de 35 metros. A mulher e a criança sofreram apenas escoriações.