Corpo com marcas de faca é encontrado em praça de Pinheiros

SÃO PAULO - O corpo de um homem morto a facadas foi encontrado na Praça Eugene Boudin, na região de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, na noite da última segunda-feira, 6. O cuidador de cavalos Cícero César Gomes, de 44 anos, foi achado próximo a uma passarela de pedestres, com diversos cortes pelo corpo.

Aos policiais, uma testemunha afirmou que passava pelo local, por volta das 23h30, quando viu o cuidador de cavalos com uma faca cravada no peito e cambaleando. Ela chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando a equipe chegou Gomes já estava morto.

A vítima apresentava ferimentos no peito, ombro, braço, antebraço, costas, pescoço e na cabeça. A Polícia Civil ainda apura a autoria do crime. As investigações, conduzidas pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros), vão ser assessoradas pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).