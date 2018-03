Corpo de homem levado por enchente é achado Os bombeiros localizaram no início da noite de ontem o corpo do agricultor Marcos dos Santos, de 33 anos, arrastado pela enchente de um córrego na quarta-feira. Depois de um dia inteiro de buscas, o corpo foi achado numa área de pasto alagada pelo Rio Sorocaba. Parentes e amigos do lavrador, que também ajudaram os bombeiros nas buscas, disseram que Santos voltava do trabalho e tentou atravessar uma parte da estrada tomada pelas águas, quando foi arrastado. O córrego que transbordou deságua no Rio Sorocaba.