Corpo de homem é encontrado no Rio Tietê

SÃO PAULO - O corpo de um homem, de aproximadamente 40 anos, foi encontrado no Rio Tietê, nas proximidades da Rua Paulo Lorenzani, perto do viaduto Tiquatira, na manhã desta terça-feira, 27. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência teria sido registrada perto da Avenida Gabriela Mistral com a Avenida Assis Ribeiro, também na região da Tiquatira, na zona leste.

Funcionários da prefeitura faziam a limpeza na região quando encontraram a vítima. O homem estava com calça jeans, sem camisa e sem marcas de violência. Em seguida, eles acionaram os bombeiros. O caso não tem relação com as buscas pelo menino que caiu em córrego na zona leste, na segunda-feira, 26, após as fortes chuvas. À princípio, também não tem relação com o temporal de segunda-feira.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência será investigada pelo 10º DP (Penha).