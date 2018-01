Corpo de garoto desaparecido no interior de SP é encontrado em rio

A polícia encontrou neste domingo, 10, o corpo do garoto Joaquim Pontes Marques, de 3 anos, que desapareceu na terça-feira passada, 5, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A Polícia Civil chegou a pedir nesta quarta-feira, 6, a prisão preventiva da mãe e do padrasto do menino, Natália Mingone Ponte e Guilherme Raimo Longo.

Segundo apuração da Rádio Estadão, um fazendeiro encontrou um corpo boiando no Rio Pardo, em Barretos, no interior de São Paulo, neste domingo, por volta das 11h30, e acionou a polícia.

As testemunhas que estavam no local notaram que as roupas eram parecidas com as que Marques usava quando desapareceu. A polícia já confirmou que o corpo encontrado é do garoto e agora afasta a possibilidade de sequestro.

Na tarde deste domingo, policiais e bombeiros estão fazendo o resgate do corpo e a perícia no local. A polícia também foi à casa da mãe e do padrasto de Marques, que devem prestar mais um depoimento na delegacia.

Confira o áudio completo da reportagem da Radio Estadão: http://oesta.do/1ddKZ2R