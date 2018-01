Corpo de filho de deputado federal paulista é encontrado no Rio Negro

Desaparecido desde a última terça-feira, o advogado Pedro Yamaguchi Ferreira, de 27 anos, filho do deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), foi encontrado morto na tarde de ontem no Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Pedro trabalhava na Pastoral Indígena da Diocese de São Gabriel.

Ferreira não era visto desde o meio-dia de terça-feira, quando saiu para tomar um banho no Rio Negro. Ele se afogou.

A família, que viajou ao Amazonas para acompanhar as buscas, participou de missa na cidade ribeirinha em homenagem ao advogado. Seis embarcações da Marinha e do Exército participaram das operações de resgate. A previsão é que o corpo seja transferido hoje para Manaus e, em seguida, para São Paulo.