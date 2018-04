Corpo de empresário é encontrado no litoral paulista

SÃO PAULO - O corpo do empresário do ramo de imóveis Mozart Ferreira da Silva, 48, foi encontrado na noite de domingo, 23, em Bertioga, no litoral paulista. Silva estava desaparecido desde o último dia 2. O corpo estava em um aterro sanitário na rodovia Rio-Santos, altura do km 225.

A polícia flagrou, no dia 16, o carro da vítima entrando no prédio do acusado do crime, Ronaldo Riazza de Oliveira, 18, que seria funcionário de Silva.

Ele também teria escondido objetos da vítima na sua casa. Oliveira confessou o crime e admitiu que colocou o corpo no aterro sanitário. Segundo familiares do empresário, ele e o acusado costumavam frequentar juntos bares e casa noturnas. O acusado será indiciado por roubo e ocultação de cadáver.