Foi encontrado, às 10 horas de ontem, o corpo do empresário José Lázaro Luz, de 51 anos, a 2.ª vítima da queda do helicóptero que desapareceu na sexta, após deixar Peruíbe, no litoral paulista, rumo ao Campo de Marte. O corpo do piloto, Waldemir Ricardo da Silva Lima, e destroços da aeronave haviam sido encontrados no sábado em Itanhaém.