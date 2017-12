Corpo de designer agredido em livraria é enterrado em Santo André

São Paulo - O corpo do designer Henrique de Carvalho Pereira foi enterrado por volta das 11h30 deste sábado, 23, no Cemitério Cristo Redentor de Vila Pires, em Santo André, no ABC paulista. Dezenas de pessoas acompanharam o enterro, segundo a administração do local.

Veja também: Por dez meses e um dia, HC foi extensão da casa da família Pereira Em 21 de dezembro de 2009, Henrique folheava um livro de culinária na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, quando foi atacado pelo personal trainer Alessandre Fernando Aleixo, de 38 anos. Segundo a assessoria do Hospital das Clínicas, Henrique teve falência múltipla dos órgãos. Até as 19h de sexta-feira, a causa da morte não havia sido confirmada pelo Instituto Médico-Legal (IML).