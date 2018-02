Corpo de criança é encontrado em córrego

Bombeiros encontraram ontem o corpo de uma das duas crianças desaparecidas na quinta-feira, após terem caído no Córrego Zavuvus, no bairro de Americanópolis, zona sul de São Paulo. A criança, de 9 anos, foi encontrada no mesmo córrego por volta de 12h30. O irmão mais velho, de 10 anos, no entanto, ainda não foi localizado. Os bombeiros continuam as buscas. Os dois sumiram no fim da tarde de quinta-feira, quando voltavam da escola durante um temporal. Eles estariam brincando sobre uma tubulação e acabaram caindo no córrego. A forte correnteza levou os dois meninos.