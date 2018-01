Corpo de brasileiro é achado no Aconcágua O corpo do paraibano Josenildo Correia da Silva, alpinista que estava desaparecido desde o dia 6, foi encontrado ontem à tarde no Monte Aconcágua, na Argentina. A informação foi repassada ao Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) pela Patrulha Florestal do Parque do Aconcágua. O corpo ainda será retirado do monte e deverá passar por perícia, antes de seguir para a cidade de Mendoza, o que deve ocorrer em dois dias. Ficará a cargo da família de Silva decidir se ele será enterrado na Argentina ou no Brasil.