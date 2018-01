Corpo de Bombeiros registra capotamento e atropelamento na manhã deste sábado

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros registrou um capotamento de veículo na Avenida Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti, altura do número 500, em São Miguel Paulista, na zona leste da cidade, na manhã deste sábado, 22. Segundo a corporação, duas viaturas foram encaminhadas ao local, por volta das 5h40.

05h41 capotamento de veiculo Av. Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti, 500 - São Miguel. 02 vtrs CB #193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) July 22, 2017

Um pouco mais cedo, por volta das 5h25, uma colisão foi registrada na Estrada de São Miguel, 50, em Cumbica. Um viatura foi solicitada.

Perto das 7h, uma pessoa foi atropelada por um carro na Rua Jean Villin, 264, em Cidade Ademar, na zona sul da cidade.

Bloqueio liberado. Devido à neblina, a interligação no Planalto no sistema Anchieta-Imigrantes ficou bloqueada, no sentido de São Paulo, no início da manhã deste sábado. A passagem foi liberada por volta das 7h10.