Bombeiros localizam 11 pessoas perdidas no Parque da Cantareira

O Corpo de Bombeiros de São Paulo resgatou onze pessoas que se perderam em uma mata na Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte de São Paulo, na manhã deste domingo.

Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, o grupo foi em um passeio no Parque da Cantareira e, num determinado momento da caminhada, percebeu a falta de um integrante. Sendo assim, resolveram se dividir para procurá-lo, no entanto, todos acabaram se perdendo na mata.

A ocorrência foi registrada às 8h40 deste domingo justamente por uma pessoa do grupo. As primeiras sete pessoas foram localizadas pouco antes do meio-dia. Outros dois indivíduos conseguiram chegar até a equipe dos bombeiros perto das 13h30. Os últimos dois integrantes do grupo foram resgatados às 15h. Apesar da ocorrência, ninguém ficou ferido.

Além do Corpo de Bombeiros, que enviou três viaturas, trabalharam nas buscas um helicóptero da Polícia Militar, uma equipe do Comando de Operações Especiais (COE) e alguns moradores da região.