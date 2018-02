Corpo de Bombeiros confirma fim de incêndio em Santos

Atualizada às 22h05

SANTOS - O Corpo de Bombeiros anunciou, na tarde desta sexta-feira, 10, que o fogo no pátio da Ultracargo/Tequimar, em Santos, litoral sul de São Paulo, foi totalmente extinto. De acordo com o comandante dos bombeiros do Estado de São Paulo, coronel Marco Aurélio Alves Pinto, a área, que faz parte do complexo industrial da Alemoa, já pode ser considerada segura, após oito dias de combate às chamas.

Com o fogo apagado, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), confirmou que o acesso à margem direita do porto começou a ser liberado “de forma gradual”. Segundo informações do gabinete de crise formado na cidade, entre 12 mil e 18 mil caminhões estão parados em estradas e bolsões na região, aguardando autorização para seguir viagem.

“O ambiente está seguro e nós não temos mais riscos. O monitoramento constante está mantido, com as equipes reforçadas para, aos poucos, repassar à empresa a responsabilidade pelo local”, disse o coronel. Ele aproveitou o momento para agradecer a todos os envolvidos no combate ao incêndio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo avaliação do comandante, as equipes devem permanecer no pátio durante mais uma semana, mas em contingente menor. “Hoje, temos 140 bombeiros no local, mais o apoio enviado pelas empresas”, disse.

Marco Aurélio Pinto confirmou que os sistemas de segurança existentes no local onde o incêndio dos tanques ficou concentrado foram danificados na primeira explosão. “São dois sistemas muito importantes que pararam de funcionar. Um que ajuda no resfriamento dos tanques e o outro que faz o transbordo dos líquidos”, ressaltou.

O ministro dos Portos, Edinho Araújo, esteve em Santos nesta sexta, onde participou de uma reunião com o gabinete de crise, com presença do vice-governador do Estado, Márcio França (PSB). De acordo com ele, a união de poderes, estabelecida por causa do incêndio, é um fator positivo.

Investigação e prejuízo. O Ministério Público Estadual (MPE) instaurou inquérito para apurar as responsabilidades sobre o incêndio e deu um prazo de dez dias para a Ultracargo, que teve as atividades embargadas pela prefeitura na quinta, apresentar explicações sobre as causas do incêndio.

Um inquérito policial também vai levantar o que aconteceu no local. E serão revistos os planos de emergência de todo o complexo da Alemoa.

O Decreto 7.083, publicado no Diário Oficial de Santos pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, constituiu uma comissão intersetorial para auxiliar nas investigações. O grupo vai propor mudanças na legislação sobre armazenagem de produtos perigosos.

O Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de São Paulo (Sindamar) diz que ainda é cedo para falar em um montante geral de prejuízos, mas acredita que a Ultracargo terá problemas judiciais. “Nós sabemos que só um dos clientes deles já ajuizou uma ação pedindo US$ 200 milhões”, afirmou o presidente do sindicato, José Roque.