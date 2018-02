Corpo de arquiteto que caiu de navio é encontrado Bombeiros buscam rapaz no Tietê

O transatlântico estava atracado no Armazém 32 e se preparava para zarpar com destino a Salvador para o cruzeiro de carnaval, quando Lucca caiu no mar. O caso mobilizou Marinha e bombeiros da região, que ampliaram as buscas para as praias de Santos, Guarujá e Bertioga. Até um navio de resgate e patrulha do Rio, o Marlim, foi enviado a Santos.

Luciano caiu da varanda, de uma altura de 40 metros, no momento em que o transatlântico fazia a manobra de desatracação. O arquiteto estava hospedado com dois amigos e a namorada, que na hora da queda estava na piscina. A cabine 11.063 foi interditada pela Polícia Federal, que investiga o caso.

Os três não seguiram viagem. Segundo o capitão dos Portos do Estado de São Paulo, Marcelo Ribeiro de Souza, os tripulantes, os dois amigos do arquiteto, a namorada e outras testemunhas serão ouvidos no sábado, quando o navio retornará a Santos. O objetivo da Capitania é tentar identificar as causas do acidente.

Uma perícia foi feita na noite de sábado na cabine, antes de a embarcação partir para o cruzeiro. A investigação corre sob sigilo e tem prazo de 90 dias para ser concluída. Uma testemunha viu o rapaz cair. Um tripulante ainda teria lançado uma boia salva-vidas e abaixado um bote de emergência para tentar salvá-lo, mas Lucca desapareceu antes nas águas.

Logo após o encontro do corpo, autoridades entraram em contato com a família da vítima para o reconhecimento

Em nota, a MSC Cruzeiros se solidariza com a família e disse estar prestando todo o apoio possível. Diz ainda que continua acompanhando e colaborando com as autoridades para as investigações. "A empresa reitera que segue todas as regras e procedimentos de segurança estabelecidos pelos órgãos mundiais e nacionais", disse. / ZULEIDE BARROS, ESPECIAL PARA O ESTADO

O Corpo de Bombeiros busca o corpo de um jovem que caiu no Rio Tietê na sexta-feira, quando estava a caminho do sambódromo do Anhembi. Integrante da escola de samba Mancha Verde, o estudante Everson Iannicelli Torres, de 26 anos, teria caído por volta das 23h30. Segundo a família, ele estava vestido com a fantasia que usaria durante o desfile. Não levava documentos, apenas o celular. Acredita-se que a queda ocorreu quando o jovem parou para urinar na Ponte Julio Mesquita. / ADRIANA FERRAZ