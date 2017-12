Corpo de aposentado levado pela enxurrada em Sorocaba é achado

SOROCABA - Bombeiros encontraram na manhã desta quarta-feira, 11, o corpo do aposentado Benedito Generoso Prestes Neto, de 75 anos, que foi arrastado pela enxurrada durante um temporal que atingiu a cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, na tarde de terça-feira, 10.

O corpo foi localizado a um quilômetro do local do acidente, no Parque Esmeralda, na zona oeste da cidade. O aposentado tentou atravessar um trecho da Avenida Américo de Carvalho, que estava coberto pelas águas, quando seu automóvel começou a ser arrastado.

Ele saiu do veículo e tentou subir no capô, mas foi atingido pelo tronco de uma árvore e desapareceu na enchente do Córrego Itanguá. Várias pessoas presenciavam a cena e tentaram ajudar o aposentado, mas a correnteza estava muito forte.

As buscas começaram logo após o acidente, mas foram interrompidas durante a noite. O corpo foi encontrado por volta das 8 horas junto à foz de um córrego que deságua no Itanguá.

Parentes que já tinham visto as imagens do acidente em redes sociais e identificado o veículo pela placa reconheceram o corpo.