Corpo de advogada é achado ao lado da filha A advogada Andrea Susan Cabrera Barros, de 31 anos, foi encontrada morta em seu apartamento na Vila Guilherme, zona norte, sábado à noite. Com lesões no braço esquerdo e a clavícula direita fraturada, ela estava na cama ao lado da filha, de 4 anos, que não tinha ferimentos. Policiais conversaram com a menina, mas não obtiveram mais informações. Não havia sinais de arrombamento. O corpo foi achado pelo pai da criança, um bancário de 31 anos.