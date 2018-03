Corpo de adolescente é resgatado na Praia Grande-SP

SÃO PAULO - Equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros localizaram na manhã desta segunda-feira, 3, o corpo de um adolescente que havia desaparecido ontem no mar da Praia Grande (SP). O jovem, de 16 anos, junto com outros amigos, de 23 e 26 anos, todos moradores de Guarulhos, estavam na Vila Mirim. Por volta das 13 horas, um deles foi arrastado pela correnteza e os outros dois foram ajudar e também acabaram sendo levados.

Segundo os bombeiros, um dos amigos que foi ajudar acabou desaparecendo na água. Os outros dois foram resgatados sem ferimentos. O corpo foi localizado às 8 horas de hoje, na região de Vila Mirim.

As equipes dos bombeiros continuam as buscas a outro desaparecido. Um homem, de 25 anos, que estava em companhia da esposa e do irmão, moradores de Mauá, em São Paulo, desapareceu por volta das 10 horas, na região da Vila Tupi. A esposa e o irmão viram quando a vítima entrou na água e caiu em uma correnteza e desapareceu.

Segundo relatório dos bombeiros, entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro, foram registrados 291 salvamentos. Pelo menos 28 pessoas morreram afogadas. Os dados foram recolhidos em todo o litoral do Estado.