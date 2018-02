Corpo de adolescente é achado em lago de igreja Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto na manhã de ontem no lago artificial do Tempo da Unificação, igreja do reverendo Moon, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O corpo de Bruno Rocha estava de bruços e com um corte na cabeça. Segundo relatos de testemunhas à Polícia Civil, ele morava no alojamento da igreja e foi visto pela última vez às 18 horas de sábado. O caso está no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e foi registrado como homicídio. A Associação das Famílias Para Unificação e Paz Mundial diz, em nota, que ficou "estarrecida com o fato e está apoiando totalmente as investigações da polícia".