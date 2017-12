Corpo carbonizado é encontrado em fábrica em Cruzeiro

O corpo de Moacir Prudente de Queiroz, de 49 anos, foi encontrado, por volta da 1h45 desta terça-feira, 6, no interior de uma indústria química desativada, na Rua Palmiro Costa, na cidade de Cruzeiro(SP), ao lado da Rodovia Doutor Avelino Júnior(SP-52), a 220 quilômetros da capital paulista, na divisa com Minas Gerais, no Vale do Paraíba. O local seria uma fábrica da Saneclor Produtos Químicos Ltda. Segundo os bombeiros, que enviaram várias viaturas após receber informação de que um imóvel abandonado estava em chamas, o corpo de Moacir foi localizado em um dos cômodos, no qual a vítima, que era viúva e já tinha passagem pela policia, morava. Não se sabe se o incêndio foi criminoso, mas, segundo a perícia, o fogo atingiu somente o local onde Moacir dormia.