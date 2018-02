Corpo achado em praia pode ser de inglês

O corpo de um adolescente foi encontrado na manhã de ontem na Praia de Lopes Mendes, em Ilha Grande, no Estado do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros do local, um inglês de 14 anos havia desaparecido na ilha durante o feriado de Finados, em 2 de novembro, quando se banhava no mar. A família do menino informou o sumiço às autoridades e desde então ele é procurado pelos bombeiros. O corpo foi enviado ontem mesmo para a cidade de Angra dos Reis e será periciado para saber se é do rapaz inglês.