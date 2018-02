Coronel se entrega após matar comerciante O tenente-coronel Anderson Albuquerque, subcomandante do 19.º Batalhão, de Copacabana, zona sul do Rio, se entregou à polícia, na noite de sexta-feira, depois de matar a tiros durante uma discussão o comerciante João Luiz dos Santos Lima. Segundo a polícia, eles trocavam agressões físicas quando o policial, à paisana, sacou uma arma e atirou. A vítima morreu no local. O tenente-coronel ficou ferido.