Coronel aposentado é pego com 50 kg de crack A Polícia Rodoviária Federal prendeu ontem à noite em São José do Rio Preto, no interior paulista, um coronel aposentado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul com 50 quilos de crack. O militar A.C.S. (foram divulgadas apenas suas iniciais), de 55 anos, disse que receberia R$ 10 mil para levar a droga de Ponta Porã (MS) a Belo Horizonte (MG). S. trabalhou 34 anos na PM. Ele estava com a mulher e um filho de 4 meses, que foram liberados.