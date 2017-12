Corolla e Hilux colidem na frente do metrô São Joaquim

SÃO PAULO - Um Toyota Corolla prata capotou após bater em alta velocidade contra uma picape Toyota Hilux da mesma cor no cruzamento da Avenida Liberdade com a Rua São Joaquim na madrugada desta quarta-feira, 6, por volta da 1 hora, na região central de São Paulo, em frente à estação São Joaquim do Metrô.

Segundo João Ferreira Neto, técnico de informática que estava no local no momento do acidente, os dois motoristas cometeram erros. "O Corolla descia a Avenida Liberdade rápido, a uns 100 km/h, quando a Hilux passou no farol vermelho", contou. O sedã foi atirado em cima de um semáforo, capotou e parou do lado oposto da via.

"O motorista ficou com parte do corpo pra fora do para-brisa, estava agitado e sangrou muito por um ferimento no pescoço", disse João, que tentou estancar o sangramento da vítima com uma blusa. Segundo ele, o homem tem cerca de 30 anos e disse se chamar Evandro.

João reclamou da postura dos funcionários do Hospital Santa Helena, em frente ao local da batida. "O resgate demorou 9 minutos e ninguém do hospital veio aqui ajudar", disse.

O motorista do Corolla, com placa de Cuiabá (MT), foi levado em estado grave para o pronto-socorro Vergueiro. O condutor da Hilux sofreu ferimentos leves e foi internado na Santa Casa, segundo funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).