Coroas são roubadas de igreja em Minas Gerais Duas coroas de ouro foram roubadas da Igreja de Nossa Senhora da Penha, em Passos, no sul de Minas Gerais. As peças adornavam as cabeças da santa que dá nome ao templo e do menino Jesus. Segundo a Polícia Militar, o furto aconteceu na madrugada de terça-feira. Os criminosos entraram por uma janela. A igreja não tem nenhum dispositivo de segurança e foi necessário apenas quebrar uma redoma de vidro.