Corintiano fez ato pró-Haddad Dias antes do segundo turno das eleições, Andrés Sanchez já fazia declarações ao lado de Haddad. O corintiano articulou um evento de apoio ao petista com a participação dos presidentes do São Paulo, Juvenal Juvêncio, e do Palmeiras, Arnaldo Tirone. Na época, classificou Haddad como a solução para o desenvolvimento de São Paulo.