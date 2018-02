Corinthians fará homenagem a Vitor O Corinthians vai homenagear Vitor Gurman no jogo contra o Atlético Paranaense, no domingo. Os jogadores vão a campo com a inscrição "Viva Vitão" nas camisas e levarão uma faixa com frases de conscientização no trânsito. A campanha foi criada por amigos de Vitor, que era corintiano, e tem 4 mil seguidores no Facebook. O grupo procurou o time, que concordou com a ideia.