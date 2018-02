Corinthians e São Paulo desfilarão no mesmo dia A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo divug0u ontem a ordem de desfiles do carnaval 2012. Duas das três agremiações ligadas a torcidas de futebol vão desfilar no mesmo dia: Dragões da Real (São Paulo) e Gaviões da Fiel (Corinthians) sairão no dia 18 de fevereiro (sábado). A Mancha Verde (Palmeiras) vai desfilar na sexta-feira (17), mesmo dia em que sairá a campeã de 2011, a Vai-Vai.