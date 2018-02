Copacabana Palace usa comida vencida e recebe multa O Procon do Rio apreendeu ontem mais de cinco caixas com alimentos vencidos nas três cozinhas do hotel Copacabana Palace, um dos mais conceituados da cidade, situado na orla de Copacabana, zona sul. A fiscalização não decorreu de nenhuma denúncia, mas fez parte de uma série de visitas iniciada no mês passado que já flagrou irregularidades em mais de 130 bares e restaurantes cariocas.