Copa impõe restrição no trânsito de São Paulo nesta quinta-feira

SÃO PAULO - Motoristas de São Paulo devem ficar atentos às restrições no trânsito nesta quinta-feira, 26, em virtude da partida entre Coreia do Sul e Bélgica. A disputa, na Arena Corinthians, em Itaquera, na zona leste, às 17h, fez com que a Prefeitura ampliasse novamente o rodízio municipal de veículos. Nesta quinta, a proibição é para carros com placas de final 7 e 8, e vigora entre 7h e 20h. A decisão foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da Cidade.

As faixas exclusivas de ônibus também voltam a funcionar de forma integral em toda a cidade, como na segunda-feira, quando houve jogo do Brasil e outra partida da Copa do Mundo em Itaquera. Também hoje, na Vila Madalena, na zona oeste, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) proíbe o estacionamento em quatro vias.

Caso haja acúmulo de pessoas, o órgão pode interditar cruzamentos. O mesmo vale para o entorno do Vale do Anhangabaú, na região central, que recebe a Fan Fest.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No próximo dia 1.º, quando o estádio recebe um jogo da Argentina das oitavas de final, da mesma forma haverá ampliação do rodízio para carros com placas final 3 e 4 e do horário de funcionamento das faixas de ônibus à direita.

No total, 83 linhas de ônibus municipais que passam por Itaquera terão os seus itinerários modificados seis horas antes e duas horas após o término da partida, segundo a São Paulo Transporte (SPTrans).

A vice-prefeita Nádia Campeão (PCdoB), que coordena ações locais relacionadas ao impacto do torneio na cidade, disse que a orientação é para que as pessoas tentem priorizar o transporte coletivo, em detrimento do individual.

Na zona leste, a Avenida José Pinheiros Borges, que liga a arena à Estação Artur Alvim, será fechada para os carros, dando prioridade aos ônibus. Outra vez, a Radial Leste ficará bloqueada no entorno da Arena Corinthians a partir das 10h. “As pessoas já perceberam que, em situações extraordinárias, elas precisam colaborar mais com a cidade. É razoável para ter uma melhor condição de circulação da cidade sem ter o feriado”, disse Nádia anteontem.

As medidas são adotadas porque, na semana passada, a Câmara rejeitou o pedido da Prefeitura de decretar feriado na segunda-feira. A administração municipal precisou ampliar o rodízio, restringir os carros em faixas exclusivas nos horários permitidos e decretar ponto facultativo para os servidores. A Prefeitura afirma que os vereadores sempre souberam dos dias mais críticos para a cidade.

Avaliação. O prefeito Fernando Haddad (PT) disse nesta quarta que, por mais que o jogo de hoje não coincida com um do Brasil, o comitê decidiu ampliar o rodízio para verificar se a medida “atenua os efeitos do jogo em Itaquera sobre o trânsito da cidade”. Haddad não informou se a medida será adotada nos outros jogos da arena ou da seleção brasileira. “Nós estamos analisando caso a caso. A avaliação é diária.”