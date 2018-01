SP já recebeu 64 mil turistas desde o início da Copa

A cidade de São Paulo recebeu nesses primeiros cinco dias de Copa do Mundo 64 mil turistas, segundo levantamento do Observatório do Turismo, núcleo de pesquisas da SPTuris. A maioria dos turistas - 53,7 mil - são de brasileiros de outras cidades, que vieram para a capital paulista acompanhar a Copa. Outros 10,3 mil são de outros países.

O Observatório também registra crescimento na chegada de turistas. No Terminal Rodoviário do Tietê, houve um aumento de 10% no fluxo de passageiros para o período. O número de desembarques no Aeroporto de Congonhas foi 3,5 vezes maior no dia da abertura da Copa, 12 de junho, na comparação com os três dias anteriores.

Cresceu ainda em 50% a procura por passeios na cidade (city tours) em algumas das principais agências de turismo receptivo de São Paulo. P SP Free Walking Tour dobrou o número de turistas atendidos na semana passada.

A SPTuris é a empresa municipal de turismo e eventos da cidade, vinculada a Secretaria Especial para Assuntos de Turismo da Prefeitura de São Paulo. De acordo com a apuração diária do órgão, os principais pontos turísticos da cidade e restaurantes tiveram aumento na freqüência, sobretudo de estrangeiros. Em um só dia, na véspera da abertura da Copa, mais de dois mil visitantes internacionais passaram pelo Museu do Futebol, que fica no Estádio do Pacaembu.