Polícia prende 14 brasileiros que atacaram turistas perto da Fan Fest de SP

Um grupo de 14 brasileiros foi detido nesta quinta-feira, 19, no centro de São Paulo, ao lado da Fifa Fan Fest, acusado de atacar torcedores ingleses. Entre os detidos, um é menor de idade. Segundo a PM, eles também portavam camisa e bonés de torcida organizadas do Corinthians, além de tatuagens do time. Não há confirmação, no entanto, de que eles sejam filiados à torcida.

Por volta das 12h, o grupo teria atirado um rojão em cerca de 60 torcedores ingleses que estavam no bar Guanabara, que fica no Vale do Anhangabau na esquina com a Rua São João. O estouro da bomba teria causado pânico. Mesas e garrafas caíram.

Os brasileiros tentaram fugir e pararam um ônibus na Rua Líbero Badaró, segundo a PM. Eles teriam tentado obrigar o motorista a sair, mas os policiais impediram que o veículo avançasse e prenderam o grupo. O ônibus estava sem passageiros.

"Eles disseram que não se conheciam, que estavam de passagem. Mas tinham artefatos de briga", disse o cadete Romulo Fabete Lara.

Foram aprendidos seis rojões, um soco inglês, um punhal e morteiros. Dois protetores bucais, usados em lutas, também foram apreendidos.

Os detidos disseram a defensores públicos que acompanham a ocorrência que os ingleses que começaram uma briga. Os estrangeiros não teriam gostado de que os brasileiros soltaram rojões diante deles.

O caso está sendo registrado no 77º DP.