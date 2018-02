Copa América faz Caixa adiar Loteca e Lotogol A apuração dos concursos 469 da Loteca e 471 da Lotogol será adiada. A Caixa Econômica Federal informou que ela ocorrerá no dia 7 de julho, uma quinta-feira. A data anterior era o dia 4, próxima segunda-feira. A alteração se deve à inclusão de jogos da Copa América e do Campeonato Brasileiro da Série A que serão realizados no período de 2 a 6 de julho. Ainda segundo a Caixa Econômica, as apostas para os concursos 470 da Loteca e 472 da Lotogol poderão ser feitas a partir do meio-dia do dia 7 de julho.