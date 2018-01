Coordenador é executado na zona leste

Um coordenador da Fundação Casa de São Paulo foi assassinado a tiros no fim da tarde de terça-feira, na frente da casa de sua enteada, no bairro de Sapopemba, na zona leste da capital paulista. Uma menina de 3 anos, que estava na rua, foi baleada e se encontra em estado grave. De acordo com a Polícia, Sidnei Gonçalves, de 39 anos, estava sozinho na porta da casa, guardando alguns objetos dentro do porta-malas do carro, quando foi baleado. Ele recebeu um tiro na perna e ainda correu por 100 metros antes de cair. Na sequência, recebeu um tiro à queima-roupa nas costas.