Coordenador da obra: 'Eles me chamavam no celular' "Eu creio que existe um Deus que me salvou", disse o coordenador da equipe elétrica da obra, Reginaldo Caetano, de 37 anos, que saiu do local minutos antes de o prédio vir abaixo. Ele atribui a sorte a um selo de proteção dentro do sapato. "No domingo, fui à igreja (Universal) e recebi uma consagração. Ele está aqui no pé."