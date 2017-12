Cooperação entre países amplia o combate à droga Conforme a última estatística da Polícia Federal, em 2009 foram apreendidas no País 155,4 toneladas de maconha, 28% menos do que o recorde de 196,8 toneladas recolhidas em 2007, quando começou a cooperação entre Brasil e Paraguai. Como consequência, a droga está mais escassa, o preço subiu e as apreensões estão caindo significativamente, embora a repressão tenha aumentado, sobretudo na faixa de fronteira.